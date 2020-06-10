Міжнародний валютний фонд затвердив програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Київ отримає перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів. А це на 200 мільйонів більше, ніж планувалось. Кошти надійдуть прямо в бюджет країни й будуть спрямовані на подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Транш від МВФ

Про це в ефірі 24 каналу говорив народний депутат зі "Слуги народу" Данило Гетманцев. І додав, що збільшити транш вдалося під час останніх перемовин.

Детальніше МВФ затвердив програму для України: перший транш вже перерахували

За його словам, зазвичай ці гроші надходять у золотовалютні резерви Нацбанку для стабілізації фінансової ситуації в країні. Зараз їх використають на ті статті, які передбачені в законі про держбюджет.

Говорити про те, що ми можемо прямо простежити рух грошей, які надходять до бюджету, як мінімум, непрофесійно. Держбюджет – це загальний кошик, куди зараховуються ці гроші й звідти їх використовують на передбачені цілі,

– зазначив Гетманцев.

Він додав, що на фонд боротьби з коронавірусом виділять 64,6 мільярда гривень.

Що відомо про перший транш від МВФ?Перший транш Міжнародного валютного фонду обсягом у 2,1 мільярда доларів уже направили в Україну. Він має надійти вже 11 червня. Решту суми буде поетапно розділено ще на 4 транші.

Нові вимоги від МВФ

Нардеп наголосив, що йдеться про продовження реформ, які вже відбуваються – це земельна реформа, поглиблення реформ у сфері банківського сектору, продовження освітньої та медичної реформи, а також ринкові ціни на тарифи.

"Це означає не підвищення, а навпаки – зниження у зв'язку з низькими цінами на газ", – пояснив Гетманцев.

Тарифи на опалення та пенсійна реформа: яка справжня ціна траншу від МВФ – читайте у матеріалі 24 каналу.

Про медичну реформу

Як зазначив Гетманцев, реформувати медичну сферу – необхідно й це обов'язково буде зроблено.

"Те, що відбуваються в наших медзакладах – це жах. Коли гроші йдуть за пацієнтом, коли лікарні заробляють на себе гроші самі за якісно надані послуги – правильна річ і її треба запровадити. Те, як впроваджувалась ця ідея за колишньої влади – на дуже низькому рівні виконання. Це треба скоригувати в інтересах України, а не в інтересах іноземних постачальників ліків", – підсумував Гетманцев.