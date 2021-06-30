Нардеп от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы "Первые лица" ответил, воспользуется ли налоговой амнистией. Кроме этого, объяснил, чего ожидать от закона.
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"Я не могу воспользоваться налоговой амнистией, мне запрещено прямо законом, как чиновнику. Жене моей не запрещено, но у нее нет денег, которые она бы легализовала", – сказал Данил Гетманцев.
Можно ли легализовать деньги через родственников
В ответ на вопрос о том, можно ли через амнистию легализовать все, что записано, например, на жену, Гетманцев ответил, что не советовал бы этого делать.
"Теоретически, да, но я не советовал бы это делать. Автоматически в этом случае будет включаться ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, поскольку чиновник должен был задекларировать не только свои доходы, но и доходы своих родственников", – добавил он.
Налоговая амнистия освобождает только от ответственности за уклонение от налогообложения, а от ответственности за коррупционные правонарушения – нет. Однако дальние родственники чиновника, которые не имеют с ним общего быта и не ведут общего хозяйства, могут без каких-либо ограничений воспользоваться налоговой амнистией.
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"Мы хотим, чтобы все было прозрачно, хотим дать возможность всем начать с чистого листа свою финансовую жизнь, и на это направлена налоговая амнистия", – сказал нардеп.
Налоговая амнистия в Украине: коротко
- 15 июня Верховная Рада одобрила законопроект №5153 – с помощью нулевой декларации для граждан Украины предусмотрели налоговую амнистию.
- Проект предусматривает проведение добровольного декларирования активов вчастности.
- В то же время в декларации будет не нужно указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов.