Такое мнение в эфире программы "69" высказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Также с ведущими Дарьей Кудимовой и Артемом Овдиенко актуальные вопросы обсудил глава Секретариата президента Украины в 2005 – 2006 годах Олег Рыбачук.

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О введении амнистии

Даниил Гетманцев: никаких законодательных предохранителей нет. Есть абсолютное понимание того, что нельзя делать вторую амнистию, просто исходя из опыта зарубежных стран. Каждая последующая амнистия была менее удачной, чем предыдущая.

Есть страны мира, где амнистии проводят достаточно регулярно. Например, Италия, она за это, кстати, получила предупреждение от Еврокомиссии. Она 54 раза в течение XX века проводила амнистии.

Полный выпуск программы "69": смотрите видео

Это специфическая страна со своей культурой налоговых амнистий, люди там действительно ждут этих налоговых амнистий. Действительно, они уклоняются от налогообложения путем участия в налоговых амнистиях.

Если говорить о нас, то это действительно единственный шанс выйти в "белую".

Основная задача амнистии – вернуть деньги в экономику. Второе – это дать возможность людям выйти в "белую" перед тем, как заработают весьма значительные механизмы налогового контроля и финансового мониторинга. Третье, бесспорно – это фискальная цель.

Что известно о налоговой амнистии? Верховная Рада Верховная Рада приняла закон о налоговой амнистии для украинцев. Граждане смогут добровольно декларировать свои активы. По словам министра финансов Сергея Марченко, соответствующий закон – это возможность . Если ею не воспользоваться, то могут возникнуть вопросы.

О результатах встречи Байдена и Путина

Олег Рыбачук: мы выиграем определенное время. Помните, как Путин (Владимир – 24 канал) сконцентрировал у украинских границ 120 тысяч военных. Мы сидели и думали, что ему может "стукнуть в ту дурацкую голову". Было реальное ощущение тревоги.

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Сначала Путин "не рыпался" перед саммитом. Сейчас вспомните одну фразу, что они (Путин и Байден – 24 канал) договорились, что через 3 – 5 месяцев будет продолжение стратегических дискуссий. Мне тоже понятно, что никакого ввода войск не будет, потому что ситуация сейчас подвешена.

Сейчас я почти уверен, что таких провокаций не будет. Потому что они там договорились договариваться, стратегическое сотрудничество и тому подобное.

Перед встречей с Путиным Байден поговорил с Зеленским по телефону. После встречи с Путиным Виктория Нуланд (заместитель Госсекретаря США – 24 канал) набрала нашего Кулебу. Это такой демонстративный показ, кто является партнером.

Коротко о встрече Байдена и Путина