Висували припущення, що Володимир Путін з Джо Байденом зібралися ледь не ділити світ. І в цьому ключі особливо важливим було питання України та врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Карти зустрічі Байдена і Путіна не розкрили

Зрозуміти, про що ж насправді домовилися лідери США та Росії, і чи домовилися вони про що-небудь взагалі, ми зможемо тільки за деякий час. Відразу за підсумками таких зустрічей карти зазвичай не розкривають.

На своїх пресконференціях після перемовин президенти не сказали нічого сенсаційного і обмежилися в основному банальними заявами.

Однак той факт, що переговори тривали менше запланованого часу і закінчилися достроково, може говорити про те, що досягти консенсусу по жодному з фундаментальних питань поки не вдалося. Навіть час вирішили не витрачати.

Судячи з тих заяв, які прозвучали за підсумками зустрічі на пресконференції, не змінилися і позиції сторін щодо України. Байден підкреслив, що США і надалі підтримуватимуть територіальну цілісність і суверенітет України.

А ось Путін за своїм звичаєм звинувачував Україну в небажанні виконувати мінські угоди в тому вигляді, в якому їх розуміє Росія. "Що стосується зобов'язань щодо України, у нас зобов'язання тільки одне – сприяти реалізації мінських угод. І якщо Українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом поза всяким сумнівом".



Путін на пресконференції звинуватив Україну / Фото ТАСС

Що запропонувала Україна? Вона запропонувала першим кроком повернути збройні сили до місць постійної дислокації. Що це означає? Це означає що війська України мають зайти на Донбас – перше. Друге – вони запропонували закрити кордон між Росією і Україною в цій частині, і третє – провести вибори через 3 місяці після цих двох кроків.

Не потрібно бути жодним юристом, не треба мати жодної спеціальної освіти, щоб зрозуміти, що це нічого спільного не має з мінськими угодами. Це повністю мінським угодам суперечить", – заявив Путін. Правда, звинувачуючи Україну, російський лідер нічого не сказав про ті пункти мінських угод, які не бажають виконувати саме росіяни.

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А я нагадаю, що так звані учасники переговорів з боку окупованих територій – це саме громадяни Росії з російськими паспортами. Ці громадяни, наприклад, відмовляються обговорювати проблему Дебальцева. Яке, нагадаю, захопили вже після підписання мінських угод. І, отже, має бути передано під контроль України.



Росія відмовляється виконувати мінські домовленості / Фото "Комсомольськой правды"

У другому пункті комплексу заходів щодо виконання мінських угод "чорним по білому" написали, що відведення збройних формувань окупованих територій має здійснюватися від лінії зіткнення, зафіксованої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014. Це означає, що і Дебальцеве, і Вуглегірськ і ще низка менших населених пунктів треба передати під контроль України.

Що Росія відмовляється виконувати

Ще один пункт, який Росія відмовляється виконувати – виведення іноземних збройних формувань і роззброєння всіх незаконних груп.

Як відомо, на підконтрольній Україні території жодних іноземних збройних формувань і незаконних груп немає. А ось на непідконтрольній вони діють.

Тільки росіяни і їхні сателіти цей пункт просто відмовляються обговорювати. Мовляв, в тексті сказано, що виводити потрібно з території України, а ми – не Україна.

Ось тільки згідно з мінськими угодами окуповані території – це Україна. Отже, Росія в цьому випадку просто сама відмовляється виконувати домовленості.



Мета Путіна – робити все, щоб конфлікт не закінчувався / Фото ТАСС

Скільки б лідери світових держав не повторювали як мантру твердження про необхідність виконання мінських угод – цей документ склали з самого початку так, що виконати його буде дуже складно.

Що може змінити ситуацію

Майже кожен пункт договору можна трактувати як завгодно. А це означає, що кожна сторона наполягатиме саме на своєму прочитанні документів. Змінити цю ситуацію могла б модернізація мінських угод, з усуненням нездійсненних пунктів, які не можна виконати.

І якби Росія справді хотіла врегулювання конфлікту та припинення кровопролиття на Донбасі, то пішла б на це. Та оскільки мета Путіна полягає в тому, щоб конфлікт не закінчувався, Кремль і далі висовуватиме Україні неприйнятні і нездійсненні вимоги.

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Відповідно до тих заяв, які ми почули за підсумками зустрічі Байдена і Путіна у Швейцарії, до повного перемир'я і тим більше остаточного врегулювання ситуації на Донбасі поки що далеко. Росія продовжуватиме свою агресивну політику щодо України до тих пір, поки не зіткнеться з реальною протидією західного світу.