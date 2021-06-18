Висували припущення, що Володимир Путін з Джо Байденом зібралися ледь не ділити світ. І в цьому ключі особливо важливим було питання України та врегулювання конфлікту на Донбасі. 

Предыдущий выпуск Уход Курченко с металлургии: предприятия на Донбассе могут кинуть

Карти зустрічі Байдена і Путіна не розкрили

Зрозуміти, про що ж насправді домовилися лідери США та Росії, і чи домовилися вони про що-небудь взагалі, ми зможемо тільки за деякий час. Відразу за підсумками таких зустрічей карти зазвичай не розкривають.

На своїх пресконференціях після перемовин президенти не сказали нічого сенсаційного і обмежилися в основному банальними заявами.

Однак той факт, що переговори тривали менше запланованого часу і закінчилися достроково, може говорити про те, що досягти консенсусу по жодному з фундаментальних питань поки не вдалося. Навіть час вирішили не витрачати.

Судячи з тих заяв, які прозвучали за підсумками зустрічі на пресконференції, не змінилися і позиції сторін щодо України. Байден підкреслив, що США і надалі підтримуватимуть територіальну цілісність і суверенітет України.

А ось Путін за своїм звичаєм звинувачував Україну в небажанні виконувати мінські угоди в тому вигляді, в якому їх розуміє Росія. "Що стосується зобов'язань щодо України, у нас зобов'язання тільки одне – сприяти реалізації мінських угод. І якщо Українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом поза всяким сумнівом".

путін
Путін на пресконференції звинуватив Україну / Фото ТАСС

Що запропонувала Україна? Вона запропонувала першим кроком повернути збройні сили до місць постійної дислокації. Що це означає? Це означає що війська України мають зайти на Донбас – перше. Друге – вони запропонували закрити кордон між Росією і Україною в цій частині, і третє – провести вибори через 3 місяці після цих двох кроків.

Не потрібно бути жодним юристом, не треба мати жодної спеціальної освіти, щоб зрозуміти, що це нічого спільного не має з мінськими угодами. Це повністю мінським угодам суперечить", – заявив Путін. Правда, звинувачуючи Україну, російський лідер нічого не сказав про ті пункти мінських угод, які не бажають виконувати саме росіяни.

К теме Россия должна покинуть оккупированный Донбасс, – преемник Меркель

А я нагадаю, що так звані учасники переговорів з боку окупованих територій – це саме громадяни Росії з російськими паспортами. Ці громадяни, наприклад, відмовляються обговорювати проблему Дебальцева. Яке, нагадаю, захопили вже після підписання мінських угод. І, отже, має бути передано під контроль України.

путин
Росія відмовляється виконувати мінські домовленості / Фото "Комсомольськой правды"

У другому пункті комплексу заходів щодо виконання мінських угод "чорним по білому" написали, що відведення збройних формувань окупованих територій має здійснюватися від лінії зіткнення, зафіксованої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014. Це означає, що і Дебальцеве, і Вуглегірськ і ще низка менших населених пунктів треба передати під контроль України.

Що Росія відмовляється виконувати

Ще один пункт, який Росія відмовляється виконувати – виведення іноземних збройних формувань і роззброєння всіх незаконних груп.

Як відомо, на підконтрольній Україні території жодних іноземних збройних формувань і незаконних груп немає. А ось на непідконтрольній вони діють.

Тільки росіяни і їхні сателіти цей пункт просто відмовляються обговорювати. Мовляв, в тексті сказано, що виводити потрібно з території України, а ми – не Україна.

Ось тільки згідно з мінськими угодами окуповані території – це Україна. Отже, Росія в цьому випадку просто сама відмовляється виконувати домовленості.

путин
Мета Путіна – робити все, щоб конфлікт не закінчувався / Фото ТАСС

Скільки б лідери світових держав не повторювали як мантру твердження про необхідність виконання мінських угод – цей документ склали з самого початку так, що виконати його буде дуже складно.

Що може змінити ситуацію

Майже кожен пункт договору можна трактувати як завгодно. А це означає, що кожна сторона наполягатиме саме на своєму прочитанні документів. Змінити цю ситуацію могла б модернізація мінських угод, з усуненням нездійсненних пунктів, які не можна виконати.

І якби Росія справді хотіла врегулювання конфлікту та припинення кровопролиття на Донбасі, то пішла б на це. Та оскільки мета Путіна полягає в тому, щоб конфлікт не закінчувався, Кремль і далі висовуватиме Україні неприйнятні і нездійсненні вимоги.

Важно Время руководителям РФ признать реальность, – Украина ответила Путину на слова о "одном народе"

Відповідно до тих заяв, які ми почули за підсумками зустрічі Байдена і Путіна у Швейцарії, до повного перемир'я і тим більше остаточного врегулювання ситуації на Донбасі поки що далеко. Росія продовжуватиме свою агресивну політику щодо України до тих пір, поки не зіткнеться з реальною протидією західного світу.