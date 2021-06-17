Об этом рассказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен. Он отметил, что Украина неожиданно стала ключевым вопросом переговоров.

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Тизенгаузен проанализировал встречу в Женеве

Тизенгаузен также пояснил, что результаты переговоров можно будет увидеть только через 6 месяцев, поскольку дорожные карты требуют времени и большой работы. Это рабочий момент.

Никаких особых, прорывных достижений не было. Единственное достижение – это возобновление работы посольств в США и России. Это такой небольшой шаг на встречу снижению напряженности,

– подчеркнул он.

На пресс-конференции Путин заявил, что отношения между США и Россией находятся на критически низком уровне, как напомнил эксперт.

Какую роль сыграла встреча для Украины

По мнению Тизенгаузена, для Украины все складывается неплохо. В частности, Байден допустил вступление Украины в НАТО, даже несмотря на войну на Донбассе. Президент США отметил, что в Украине надо бороться с коррупцией, но война не является препятствием.

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