Поэтому для Украины встреча глав Кремля и Белого дома будет иметь положительные последствия. Об этом в эфире программы "69" рассказал политолог Олег Рыбачук.

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Никаких вводов войск не будет, – Рыбачук о результатах встречи Байдена и Путина

Он вспомнил, что в апреле 2021 года произошло очередное обострение у границ с Украиной. Тогда Россия сосредоточила около 120 тысяч своих военных.

Впрочем, Кремль тогда принял решение отвести свою армию. К тому же перед саммитом в Женеве Путин не шел на очередное ухудшение конфликта.

Мы выигрываем время. Мне понятно, что никаких вводов войск не будет, потому что ситуация сейчас подвешена. Мы опасаемся, что осенью могут быть провокации. Но сейчас я почти уверен, что этого не будет,

– отметил политолог.

Он также подчеркнул, что перед встречей с российским президентом Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. А уже после 16 июня заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд поговорила по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Это такой демонстративный показ, кто является партнером. Потому что раньше мы все время слышали какой-то бред от Кремля", – подчеркнул Олег Рыбачук.

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