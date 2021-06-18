Поэтому для Украины встреча глав Кремля и Белого дома будет иметь положительные последствия. Об этом в эфире программы "69" рассказал политолог Олег Рыбачук.
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Никаких вводов войск не будет, – Рыбачук о результатах встречи Байдена и Путина
Он вспомнил, что в апреле 2021 года произошло очередное обострение у границ с Украиной. Тогда Россия сосредоточила около 120 тысяч своих военных.
Впрочем, Кремль тогда принял решение отвести свою армию. К тому же перед саммитом в Женеве Путин не шел на очередное ухудшение конфликта.
Мы выигрываем время. Мне понятно, что никаких вводов войск не будет, потому что ситуация сейчас подвешена. Мы опасаемся, что осенью могут быть провокации. Но сейчас я почти уверен, что этого не будет,
– отметил политолог.
Он также подчеркнул, что перед встречей с российским президентом Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. А уже после 16 июня заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд поговорила по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Это такой демонстративный показ, кто является партнером. Потому что раньше мы все время слышали какой-то бред от Кремля", – подчеркнул Олег Рыбачук.
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Байден встретился с Путиным: главное
- Джо Байден и Владимир Путин 16 июня в Женеве обсудили ряд вопросов, среди которых – конфликт на Востоке Украины.
- По окончании саммита президенты дали 2 отдельные пресс-конференции. Путин во время общения с журналистами заговорил об Украине и заявил, что Россия имеет лишь одно обязательство – следить за соблюдением украинской стороной минских переговоров. А стягивание российских войск во временно оккупированный Крым он объяснил "учениями на своей территории".
- Глава Кремля вспомнил и Революцию Достоинства в Украине, назвав эти события "кровавым переворотом".