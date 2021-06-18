Відтак для України зустріч глав Кремля та Білого дому матиме позитивні наслідки. Про це в ефірі програми "69" розповів політолог Олег Рибачук.

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Ніяких введень військ не буде, – Рибачук про результати зустрічі Байдена й Путіна

Він пригадав, що у квітні 2021 року сталося чергове загострення біля кордонів з Україною. Тоді Росія зосередила близько 120 тисяч своїх військових.

Втім Кремль тоді прийняв рішення відвести свою армію. До того ж перед самітом у Женеві Путін не йшов на чергове погіршення конфлікту.

Ми виграємо час. Мені зрозуміло, що ніяких введень військ не буде, бо ситуація зараз підвішена. Ми побоюємося, що восени можуть бути провокації. Але зараз я майже впевнений, що цього не буде,

– відзначив політолог.

Він також підкреслив, що перед зустріччю з російським президентом Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. А вже після 16 червня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд поговорила телефоном з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Це такий демонстративний показ, хто є партнером. Бо раніше ми весь час чули якусь маячню від Кремля", – наголосив Олег Рибачук.

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