Он добавил, что штрафы за такое поведение – не выход из ситуации. Надо решать конфликт в рамках регламента или уголовного кодекса.

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"Штрафовать депутатов? Если ума нет решать (проблему – 24 канал) без драк – пусть дерутся", – считает Гетманцев.

По его словам, это вопрос личностного развития.

"Ты бьешься в школе. В старших классах бьешься, но немного меньше, а когда поступаешь в университет, то понимаешь, что некоторые вещи лучше решать словами, чем конкретными действиями в лицо своего оппонента. Когда идешь на работу – убеждаешься в этом окончательно", – объяснил Гетманцев.

Кто-то остался на уровне старших классов. Надо просто развиваться, читать книги и все будет хорошо,

– добавил нардеп.

Гетманцев прокомментировал драку Тищенко и Куницкого: видео

Конфликт Тищенко и Куницкого: коротко