Він додав, що штрафи за таку поведінку – не вихід з ситуації. Треба розв'язувати конфлікт у межах регламенту або кримінального кодексу.
До теми Бійки не було, – Тищенко про штовханину зі "слугою" Куницьким в їдальні Ради
"Штрафувати депутатів? Якщо розуму немає розв'язувати (проблему – 24 канал) без бійок – хай б'ються", – вважає Гетманцев.
За його словами, це питання особистісного розвитку.
"Ти б'єшся в школі. В старших класах б'єшся, але трішки менше, а коли вступаєш в університет, то розумієш, що деякі речі краще вирішувати словами, ніж конкретними діями в обличчя свого опонента. Коли йдеш на роботу – переконуєшся в цьому остаточно", – пояснив Гетманцев.
Хтось залишився на рівні старших класів. Треба просто розвиватися, читати книжки і все буде добре,
– додав нардеп.
Гетманцев прокоментував бійку Тищенка і Куницького: відео
Конфлікт Тищенка та Куницького: коротко
- Інцидент трапився 29 червня у їдальні Ради. Тищенко заявив, що це не була бійка. Він вважає, що його колега "хайпував".
- Нардеп Олександр Дубінський розповів про ймовірну причину нападу. На думку Куницького, все через його викривальні матеріали про схеми поборів з моряків.
- Відео штовханини можна переглянути тут.