Він додав, що штрафи за таку поведінку – не вихід з ситуації. Треба розв'язувати конфлікт у межах регламенту або кримінального кодексу.

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"Штрафувати депутатів? Якщо розуму немає розв'язувати (проблему – 24 канал) без бійок – хай б'ються", – вважає Гетманцев.

За його словами, це питання особистісного розвитку.

"Ти б'єшся в школі. В старших класах б'єшся, але трішки менше, а коли вступаєш в університет, то розумієш, що деякі речі краще вирішувати словами, ніж конкретними діями в обличчя свого опонента. Коли йдеш на роботу – переконуєшся в цьому остаточно", – пояснив Гетманцев.

Хтось залишився на рівні старших класів. Треба просто розвиватися, читати книжки і все буде добре,

– додав нардеп.

Гетманцев прокоментував бійку Тищенка і Куницького: відео

Конфлікт Тищенка та Куницького: коротко