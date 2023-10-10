Отметим, что нардеп уже неоднократно отличался сомнительными заявлениями и действиями. В частности, в прошлом году политик был причастен к необоснованному блокированию налоговых накладных.

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Почему заявления Гетманцева волнуют украинский бизнес

Председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев активно продвигает новую модель налогообложения малого бизнеса. Речь идет о введении изменений в системе единого налога, который "превратился в Украине из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", по его словам.

Правда, аргументов, подтверждающих такой тезис, не прозвучало. Причин, почему именно сейчас понадобились подобные перемены, тоже.

Идея может показаться вполне логичным шагом для пополнения бюджета. Однако, учитывая предыдущие заявления и поступки политика, вовсе не вызывает доверия.

К примеру, его сравнение украинских предпринимателей с "гусями, которых следует ощипывать", а также призывы украинских предпринимателей лишить Гетманцева депутатского мандата, публичные конфликты с чиновниками, журналистами и так далее. Важно заметить, что при всех этих обстоятельствах, Гетманцев остается на должности.

Кроме того, еще одним значимым инцидентом, связанным с Данилом Гетманцевым, является его бизнес, который расположен во временно оккупированном Крыму и приносит доходы российскому бюджету. Журналисты-расследователи также рассказали о коррупционных схемах "Укравтодора" времен президентства Виктора Януковича и связях его председателя Владимира Демишкана с Гетманцевым.

К слову, раньше представители украинского бизнеса объединились, чтобы вместе противодействовать давлению правоохранительных органов. Среди главных задач, которые они поставили перед собой, есть изменение законодательства и построение прозрачного диалога с властью. По состоянию на сегодняшний день инициативу поддержали более 100 компаний.