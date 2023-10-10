Зауважимо, що нардеп вже неодноразово відзначався сумнівними заявами та діями. Зокрема минулого року політик був причетний до необґрунтованого блокування податкових накладних.

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Чому заяви Гетманцева хвилюють український бізнес

Голова комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев активно просуває нову модель оподаткування малого бізнесу. Мова йде про запровадження змін в системі єдиного податку, який "перетворився в Україні з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу", за його словами.

Щоправда, аргументів, які б підтверджували таку тезу, не прозвучало. Причин, чому саме зараз знадобилися подібні зміни, теж.

Ідея може здатися цілком логічним кроком для поповнення бюджету. Однак, враховуючи попередні заяви та вчинки політика, геть не викликає довіри.

Наприклад, його порівняння українських підприємців з "гусаками, яких слід обскубувати", а також заклики українських підприємців позбавити Гетманцева депутатського мандата, публічні конфлікти з чиновниками й журналістами тощо. Важливо зауважити, що попри всі ці обставини, Гетманцев залишається обіймати посаду.

Крім того, ще одним вагомим інцидентом, пов'язаним з Данилом Гетманцевим, є його бізнес, який розташований у тимчасово окупованому Криму і приносить доходи російському бюджету. Журналісти-розслідувачі також розповіли про корупційні схеми "Укравтодору" часів президентства Віктора Януковича та зв'язки його голови Володимира Демішкана з Гетманцевим.

До слова, раніше представники українського бізнесу об'єдналися, аби разом протидіяти тиску правоохоронних органів. Серед головних завдань, які вони перед собою поставили, є зміна законодавства та побудова прозорого діалогу з владою. Станом на зараз ініціативу підтримали понад 100 компаній.