Нардеп Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада может ввести штрафы за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на втором внеочередном заседании 13 апреля.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что денежные наказания за несоблюдение карантинных ограничений практикуют во многих странах. Об этом он сообщил во время брифинга.

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Планируется внедрить штрафы за нарушение режима самоизоляции людей, контактировавших с больными. Это практика зарубежных стран, которую мы просто внедряем у нас,

– сказал "слуга народа".

В Раде рассмотрят законопроект

Согласно повестке дня, законопроект № 4540 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающиеся предотвращения распространения COVID-19, народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении 13 апреля.

В документе отмечается, что нарушения порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влекут за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Обратите внимание! Глава Минздрава Максим Степанов 13 апреля заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, эпидемическая ситуация в стране начала стабилизироваться.

Стоит отметить, что в Украине действует адаптивный карантин, его продлили до 30 апреля.

В зависимости от ситуации с коронавирусом в областях будут вводить также красную, оранжевую и зеленую зону эпидемопасности.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала