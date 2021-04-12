"Слуга народа" Руслан Стефанчук предложил привлекать к ответственности нардепов, которые не носят маски в зале заседаний Верховной Рады. Однако для этого нужно предусмотреть соответствующий правовой механизм.

Вице-спикер парламента обратился к руководителям фракций с просьбой обратить внимание на дисциплину масочного режима в зале. Об этом он сообщил во время согласительного совета 12 апреля.

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Я увидел, что призывы со стороны президиума не действуют. Поэтому я хотел бы, чтобы мы нашли все-таки тот механизм, по которому будем фиксировать правонарушения, и депутаты, которые допустили это, будут нести ответственность – административную, правовую,

– сказал Руслан Стефанчук.

Заместитель председателя Рады отметил, что это очень важно не только для повышения правового сознания, но и для наполнения государственного бюджета.

Обратите внимание! После введения локдауна в Киве Верховная Рада изменила план своей работы. Нардепы работали только в комитетах, все происходило онлайн.