Стефанчук призвал наказывать нардепов за нарушение масочного режима в Раде
"Слуга народа" Руслан Стефанчук предложил привлекать к ответственности нардепов, которые не носят маски в зале заседаний Верховной Рады. Однако для этого нужно предусмотреть соответствующий правовой механизм.
Источник:Интерфакс-Украина
Вице-спикер парламента обратился к руководителям фракций с просьбой обратить внимание на дисциплину масочного режима в зале. Об этом он сообщил во время согласительного совета 12 апреля.
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Я увидел, что призывы со стороны президиума не действуют. Поэтому я хотел бы, чтобы мы нашли все-таки тот механизм, по которому будем фиксировать правонарушения, и депутаты, которые допустили это, будут нести ответственность – административную, правовую,
– сказал Руслан Стефанчук.
Заместитель председателя Рады отметил, что это очень важно не только для повышения правового сознания, но и для наполнения государственного бюджета.
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