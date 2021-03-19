В пятницу, 19 марта, глава ГФС Вадим Мельник объявил о создании Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом. Новый орган станет совещательным структурным отделом Государственной фискальной службы и будет заниматься развитием взаимодействия между государством и бизнесом.

Об этом Мельник заявил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Предполагается, что Офис эффективного взаимодействия с бизнесом будет помогать ГФС в систематизации запросов от бизнес-сообщества, ускорит обмен информацией между сторонами и станет важным звеном в усилении борьбы против теневой экономики.

Глава Государственной фискальной службы подчеркнул, что диалог между государством и бизнесом является важной составляющей экономической безопасности Украины.

Для повышения уровня сотрудничества между ГФС и предпринимателями планируется создание карт взаимодействия с каждой индустрией, проведение регулярных встреч с профессиональными бизнес-ассоциациями и эффективное информирование о последних изменениях в работе Государственной фискальной службы через сотрудничество с представителями СМИ.

Вадим Мельник возглавляет Государственную фискальную службу с декабря 2020 года.