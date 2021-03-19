У п'ятницю, 19 березня, голова ДФС Вадим Мельник оголосив про створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом. Новий орган стане дорадчим структурним відділом Державної фіскальної служби та опікуватиметься розбудовою взаємодії між державою та бізнесом.

Про це Мельник заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Передбачається, що Офіс ефективної взаємодії з бізнесом допомагатиме ДФС у систематизації запитів від бізнес-спільноти, пришвидшить обмін інформацією між сторонами та стане важливою ланкою у підсиленні боротьби проти тіньової економіки.

Голова Державної фіскальної служби підкреслив, що діалог між державою та бізнесом є важливою складовою економічної безпеки України.

Для підвищення рівня співпраці між ДФС та підприємцями планується створення карт взаємодії з кожною індустрією, проведення регулярних зустрічей з професійними бізнес-асоціаціями та ефективне інформування про останні зміни в роботі Державної фіскальної служби через співпрацю з представниками медіа.

Вадим Мельник очолює Державну фіскальну службу з грудня 2020 року.