У Державній фіскальній службі анонсували створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом
У п'ятницю, 19 березня, голова ДФС Вадим Мельник оголосив про створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом. Новий орган стане дорадчим структурним відділом Державної фіскальної служби та опікуватиметься розбудовою взаємодії між державою та бізнесом.
Джерело:УНІАН
Про це Мельник заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30".
Передбачається, що Офіс ефективної взаємодії з бізнесом допомагатиме ДФС у систематизації запитів від бізнес-спільноти, пришвидшить обмін інформацією між сторонами та стане важливою ланкою у підсиленні боротьби проти тіньової економіки.
Голова Державної фіскальної служби підкреслив, що діалог між державою та бізнесом є важливою складовою економічної безпеки України.
Для підвищення рівня співпраці між ДФС та підприємцями планується створення карт взаємодії з кожною індустрією, проведення регулярних зустрічей з професійними бізнес-асоціаціями та ефективне інформування про останні зміни в роботі Державної фіскальної служби через співпрацю з представниками медіа.
Вадим Мельник очолює Державну фіскальну службу з грудня 2020 року.
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