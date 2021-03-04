Сообщил председатель ГФС Вадим Мельник на своей странице в фейсбук. В сообщении указано, что сейчас госорган проводит оперативные процедуры, направленные на борьбу с контрафактным алкоголем.

В условиях увеличения выявленных фактов незаконной продажи безакцизного алкоголя через интернет, ГФС вводит новые методы борьбы с нарушителями.

Сейчас мы имеем одни из первых весомых достижений: с начала операции установлено 118 интернет-ресурсов, на которых осуществлялась незаконная реализация ликеро-водочной продукции. В ходе проведения дальнейших мероприятий деятельность 74 из них приостановлена. В судах рассматриваются 12 ходатайств о запрете доступа к почти 100 сайтам и закрытым группам в социальных сетях,

– написал Мельник.

Также в сообщении указано о закрытии незаконных производств ликеро-водочной продукции.

"Прекращена деятельность 12 теневых предприятий изготовления контрафактного алкоголя. Изъято 162 тонны спирта и 117 тонн ликеро-водочной продукции", – сказано в сообщении.

Напомним, что Вадим Мельник возглавил Государственную фискальную службу в конце 2020 года.