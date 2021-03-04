Повідомив голова ДФС Вадим Мельник на своїй сторінці у Фейсбук. В повідомленні вказано, що наразі держорган проводить оперативні процедури направлені на боротьбу з контрафактним алкоголем.

В умовах зростання фактів виявлення незаконного продажу безакцизного алкоголю через Інтернет, ДФС запроваджує нові методи боротьби з порушниками.

Наразі, ми маємо одні з перших, вагомих досягнень: з початку операції встановлено 118 інтернет-ресурсів, на яких здійснювалась незаконна реалізація лікеро-горілчаної продукції. В ході проведення подальших заходів діяльність 74 з них припинено. В судах розглядаються 12 клопотань про заборону доступу до майже 100 сайтів та закритих груп в соціальних мережах,

– написав Мельник.

Також у повідомленні зазначено про закриття незаконних виробництв лікеро-горілчаної продукції.

"Припинена діяльність 12 тіньових підприємств виготовлення контрафактного алкоголю. Вилучено 162 тонни спирту та 117 тонн лікеро-горілчаної продукції", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу наприкінці 2020 року.