А "критиковать" действительно есть за что, ведь ГФС за период руководства Вадима Мельника продемонстрировала положительные результаты в борьбе с теневыми рынками. И эта критика выгодна исключительно защитникам коррупции и политическим оппонентам, – прокомментировала пресс-служба ГФС.

"Сегодня интернет-портал "Цензор.НЕТ" опубликовал материал с вопросами к председателю ГФС Вадиму Мельнику. Поэтому с удовольствием даем ответы на интересующие указанное издание. Кстати, показатели, используемые в материале, несколько устарели", – заявили в ГФС.

"ГФС с начала 2021 года обеспечено возмещение в госбюджет "живых" средств по уголовным производствам в размере около 2 млрд гривен. Эта сумма за 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В то же время ГФС не допустила хищение из бюджета НДС объемом более 2,2 млрд гривен и обеспечила уменьшение сумм ежемесячных "скруток" с НДС более чем на 1 млрд гривен. Вчера, 12 августа, сотрудники ГФС снова показали весомый результат борьбы с уклонением от уплаты налогов: налоговая милиция разоблачила аффилированные структуры российской компании в противоправной поставке минеральных удобрений в Украину и уклонении от налогообложения на общую сумму более 1,3 млрд гривен.

Относительно "неудовлетворительной" работы ГФС в борьбе с теневым рынком подакцизных товаров приводим следующие аргументы. Общая сумма изъятых подакцизных товаров с начала 2021 года составляет более 2,5 млрд гривен, что опять-таки превышает прошлогодние показатели. Из незаконного оборота изъято более 500 тонн ЛВИ и 2 000 тонн спирта. Изъято около 18 млн пачек сигарет, несколько миллионов поддельных марок акцизного налога, из последнего – конфисковано более 70 тонн табачного сырья во время обысков в Днепропетровской и Запорожской областях, датированных началом августа. Изъято 40 тыс. тонн контрафактного топлива и, в частности, в рамках противодействия теневому рынку топлива ведется уголовное производство по уклонению от налогообложения большой сетью АЗС на сумму 240 млн гривен. Всего установлено и прекращено 102 нелегальных производства подакцизной продукции. Сейчас закончено досудебное следствие и направлено в суд 680 уголовных производств, 19 из которых в отношении преступлений, совершенных в составе организованных групп", – сообщили в ГФС.

На все вопросы, касающиеся границ компетенции ГФС, Служба готова предоставлять содержательные ответы представителям СМИ и экспертной среды. Вопросы, которые являются откровенными манипуляциями и искажением, не могут быть предметом интереса ГФС.

ГФС подчеркнула, что каждая публикация в СМИ, искажающая информацию о деятельности Службы и причиняющая ей репутационный ущерб, получит адекватный ответ. В то же время любые публикации в СМИ и использования инструментов распространения ложной информации через интернет-ботов в соцсетях, не приведут к изменению курса ГФС, направленного на ликвидацию теневых рынков и обеспечение экономической безопасности Украины.