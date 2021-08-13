А "критикувати" дійсно є за що, адже ДФС за період керівництва Вадима Мельника показала позитивні результати у боротьбі з тіньовими ринками. І ця критика вигідна виключно захисникам корупції та політичним опонентам, – прокоментувала пресслужба ДФС.

"Сьогодні інтернет-портал "Цензор.НЕТ" опублікував матеріал із запитаннями до голови ДФС Вадима Мельника. Отож із задоволенням даємо відповіді на питання, що цікавлять вказане видання. До речі, показники, які використовуються у матеріалі, дещо застарілі", – заявили в ДФС.

"ДФС з початку 2021 забезпечено відшкодування до держбюджету "живих" коштів за кримінальним провадженням у розмірі близько 2 млрд гривень. Ця сума за 7 місяців поточного року майже вдвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Водночас ДФС не допустила розкрадання з бюджету ПДВ обсягом понад 2,2 млрд гривень і забезпечила зменшення сум щомісячних "скруток" з ПДВ більш ніж на 1 млрд гривень. Вчора співробітники ДФС знову показали вагомий результат боротьби з ухиленням від сплати податків: податкова міліція викрила афілійовані структури російської компанії у протиправному постачанні мінеральних добрив до України та ухиленні від оподаткування на загальну суму понад 1,3 млрд гривень.

Стосовно "незадовільної" роботи ДФС у боротьбі з тіньовим ринком підакцизних товарів наводимо наступні аргументи. Загальна сума вилучених підакцизних товарів з початку 2021 року становить понад 2,5 млрд гривень, що знову-таки перевищує минулорічні показники. З незаконного обігу вилучено понад 500 тонн ЛГВ і 2 000 тонн спирту. Вилучено близько 18 млн пачок цигарок, декілька мільйонів підроблених марок акцизного податку, з останнього – конфісковано більше 70 тонн тютюнової сировини під час обшуків у Дніпропетровській та Запорізькій областях, датованих початком серпня. Вилучено 40 тис. тонн контрафактного палива і, зокрема, у межах протидії тіньовому ринку палива ведеться кримінальне провадження щодо ухилення від оподаткування великою мережею АЗС на суму 240 млн гривень. Всього встановлено і припинено 102 нелегальних виробництва підакцизної продукції. Наразі закінчено досудове слідство і спрямовано до суду 680 кримінальних проваджень, 19 із яких щодо злочинів, вчинених у складі організованих груп", – повідомили у ДФС.

На всі питання, які стосуються меж компетенції ДФС, Служба готова надавати змістовні відповіді представникам ЗМІ та експертного середовища. Питання, які є відвертими маніпуляціями та перекручуванням, не можуть бути предметом інтересу ДФС.

ДФС підкреслила, що кожна публікація у ЗМІ, яка викривляє інформацію про діяльність Служби та заподіює їй репутаційну шкоду, отримає адекватну відповідь. В той же час будь-які публікації у ЗМІ та використання інструментів поширення неправдивої інформації через інтернет-ботів у соцмережах, не призведуть до зміни курсу ДФС, спрямованого на ліквідацію тіньових ринків та забезпечення економічної безпеки України.