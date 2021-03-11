Известно, что служебные лица определенных субъектов хозяйствования, которым принадлежит большая сеть АЗС, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины нефтепродуктов – топлива.

Такие противоправные действия нанесли миллионные убытки государству. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Следственные и оперативные подразделения ОВПП ГФС, совместно со Службой безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС,

– говорится в сообщении.

Также в предоставленной информации отмечается, что сейчас проводится обыски на 140 объектов сети.

"Санкционированные обыски проходят в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", – сказано в тексте.

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Напомним, что ранее в СМИ была информация о сети автозаправочных станций Glusco, на объектах которой происходят обыски.