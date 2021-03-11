Відомо, що службові особи певних суб’єктів господарювання, яким належить велика мережа АЗС, організували незаконну схему із ввезення на митну територію України нафтопродуктів – палива.

Такі протиправні дії завдали мільйонні збитки державі. Про це повідомляє пресслужба держоргану.

"Слідчі та оперативні підрозділи ОВПП ДФС, спільно зі Службою безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через відому мережу АЗС",

– мовиться у повідомленні.

Також в наданій інформації зазначається, що наразі проводиться обшуки на 140 об'єктів мережі.

"Санкціоновані обшуки відбуваються у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення", – сказано у тексті.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ була інформація про мережу автозаправних станцій Glusco, на об’єктах якої відбуваються обшуки.