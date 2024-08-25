Мама пилота Лилия Аверьянова посетила поселок Сингуры в Житомирской области. Женщина пообщалась с местными жителями, на чьих глазах произошла авария. Она увидела места, где упали военные самолеты, и посадила там цветы.

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"Это большое чудо, что ничего не пострадало на земле"

Госпожа Лилия рассказала подробности аварии. Женщина говорит, что пилоты до последнего избегали падения на жилые дома. Один Л-39 упал в поле, а второй в поле. После столкновения самолеты теряли высоту, а рядом была школа со стадионом.

Я понимаю, что они катапультировались горизонтально. Самолеты повернуло в сторону и вместо вверх, они полетели в сторону. И высоты критически не хватало для раскрытия парашютов. Но во время падения самолетов ничего на земле не пострадало. Никакого ущерба. Это удивительно. Мы пришли к выводу, что они делали это осознанно,

– сказала мама "Джуса".

Женщина говорит, что ее сын после падения был еще жив. Все понимали, что его спасти не удастся, впрочем, забрали скорой.

Напомним, что в результате авиакатастрофы на Житомирщине погибли три украинских пилота Андрей Пильщиков, Вячеслав Минка и Сергей Проказин.