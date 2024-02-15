Отметим, что в авиакатастрофе 25 августа 2023 года погиб и легендарный пилот Андрей Пильщиков, известный под позывным "Джус". Он был пилотом 40 бригады тактической авиации.
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Расследование смерти "Джуса"
В ответе на запрос журналистов в ГБР сообщили, что расследование в уголовном производстве по факту катастрофы двух военных самолетов Л-39 в Житомирской области еще продолжается.
Для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы было назначено 12 судебных экспертиз – комплексная, комиссионная, судебная, инженерно-транспортная и военная, компьютерно-технические по информации, содержащейся на изъятых бортовых самописцах из указанных самолетов, товароведческие, судебно-медицинские и другие. Сейчас все исследования находятся на завершающей стадии.
В то же время в ГБР отметили, что оба самолета были в технически исправном состоянии, что исключает возможность катастрофы в результате совершения диверсии. Это опровергнуто собранными доказательствами. Результаты по другим версиям будут позже.
Выводы об окончательных причинах этой катастрофы и возможной причинной связи с ее наступлением в результате действий или бездействия конкретных должностных лиц группы руководства полетами или самих пилотов орган досудебного расследования сможет сделать только после получения и анализа всех выводов вышеупомянутых судебных экспертиз и оценки других собранных доказательств,
– отметили в ГБР.
Ответ по запросу о гибели пилотов под Житомиром / Украинская правда
Гибель "Джуса": последние новости
- Украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" посмертно наградили Орденом мужества II степени. Награду близким погибшего летчика вручили в конце января 2024 года.
- Актер и режиссер из США, Шон Пенн хочет снять документальный фильм об Андрее Пильщикове. Мать "Джуса" уже встретилась с американцем, где обсудили этот вопрос. Кроме этого, о погибшем летчике Шоп Пенн вспомнил в посвящении к своему фильму "Суперсила".
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что столкновение L-39 произошло фактически на старте. Пилоты выполняли боевую задачу. Он добавил, что пилоты, которые погибли, на двух самолетах выполняли маневры в паре.