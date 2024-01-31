В конце августа 2023 года стало известно о гибели пилота с позывным "Джус". Он был пилотом 40-й бригады тактической авиации.

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"Джуса" посмертно наградили орденом "За мужество"

Украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" наградили Орденом мужества II степени.

Награду, которую воину присвоили посмертно, его близким вручили в конце января. Об этом 31 января сообщила любимая девушка "Джуса" Мелания Подоляк.

В своем профиле в соцсети Мелания опубликовала орден и наградную книжку к нему.

Посмертно. Не понимаю до сих пор этого слова. Не принимаю,

– написала она.



Пилота Джуса посмертно наградили орденом "За мужество" / Фото Мелания Подоляк

Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал еще в сентябре 2023 года.

Согласно ему, в тот день государственные награды получили военнослужащие, которые "проявили личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, за самоотверженное выполнение воинского долга".

Что известно о гибели "Джуса"