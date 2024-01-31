Наприкінці серпня 2023 року стало відомо про загибель пілота із позивним "Джус". Він був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації.
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"Джуса" посмертно нагородили орденом "За мужність"
Українського пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус" нагородили Орденом мужності ІІ ступеня.
Нагороду, яку воїнові присвоїли посмертно, його близьким вручили наприкінці січня. Про це 31 січня повідомила кохана дівчина "Джуса" Меланія Подоляк.
У своєму профілі у соцмережі Меланія опублікувала орден та нагородну книжку до нього.
Посмертно. Не розумію досі цього слова. Не приймаю,
– написала вона.
Пілота Джуса посмертно нагородили орденом "За мужність" / Фото Меланія Подоляк
Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав ще у вересні 2023 року.
Відповідно до нього, того дня державні нагороди отримали військовослужбовці, що "виявили особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за самовіддане виконання військового обов'язку".
Що відомо про загибель "Джуса"
- Український пілот Андрій "Джус" Пільщиков загинув в авіакатастрофі на Житомирщині 25 серпня.
- Тоді, виконуючи бойове завдання, у небі зіштовхнулися три навчально-бойових літаки L-39. За штурвалом одного з них був "Джус".
- Згодом у Повітряних Силах підтвердили загибель українського пілота.
- Андрій Пільщиков служив льотчиком винищувача МіГ-29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації. Із початком повномасштабного вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва, був серед "привидів Києва". Позивний "Джус" з'явився 2018 року після міжнародних навчань "Чисте небо 2018".