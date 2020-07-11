Группа из 9 опытных альпинистов под руководством Игоря Дятлова, загадочно погибла 2 февраля 1959 года в Свердловской области во время лыжного похода. Прокуратура РФ считает, что туристы погибли из-за схода лавины.

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков рассказал детали загадочной гибели альпинистов, сообщает РИА Новости.

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По словам Курьякова, группа пошла на 50 метров от палатки до каменной гряды, это естественный ограничитель лавины.

Они все сделали правильно... Но тут есть вторая причина, почему группа была обречена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50,

– пояснил Андрей Курьяков.

Альпинисты просто не смогли найти свою палатку из-за снега и плохой видимости.

Сотрудники прокуратуры РФ провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком направлении она расположена.

Тогда температура воздуха была в пределах от -40 до -45 градусов мороза, поэтому туристы просто замерзли.

Кур'яков считает, что группа Дятлова "героически боролась" и не паниковала, но шансов спастись в таких обстоятельствах у них не было.