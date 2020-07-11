Група з 9 досвідчених альпіністів під керівництвом Ігоря Дятлова загадково загинула 2 лютого 1959 року в Свердловській області під час лижного походу. Прокуратура РФ вважає, що туристи загинули через сходження лавини.

Заступник начальника управління Генпрокуратури в Уральському федеральному окрузі Андрій Кур’яков розповів деталі загадкової загибелі альпіністів, повідомляє РИА Новости.

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За словами Кур’якова, група пішла на 50 метрів від намету до кам'яної гряди, це природний обмежувач лавини.

Вони все зробили правильно... Але тут є друга причина, чому група була приречена. Коли вони розвернулися, вони намет не побачили. Видимість була 16 метрів. Вони відійшли на 50,

– пояснив Андрій Кур’яков.

Альпіністи просто не змогли знайти свій намет через сніг та погану видимість.

Співробітники прокуратури РФ провели експеримент, який підтвердив, що в таких умовах намет неможливо знайти, навіть якщо знати, в якому напрямку він рощташований.

Тоді температура повітря була у межах від -40 до -45 градусів морозу, тож туристи просто замерзли.

Кур’яков вважає, що група Дятлова "героїчно боролася" і не панікувала, але шансів врятуватися у таких обставинах у них не було.