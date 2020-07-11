Загибель групи Дятлова: прокуратура Росії розкрила причину трагедії після 60 років мовчань
Група з 9 досвідчених альпіністів під керівництвом Ігоря Дятлова загадково загинула 2 лютого 1959 року в Свердловській області під час лижного походу. Прокуратура РФ вважає, що туристи загинули через сходження лавини.
Заступник начальника управління Генпрокуратури в Уральському федеральному окрузі Андрій Кур’яков розповів деталі загадкової загибелі альпіністів, повідомляє РИА Новости.
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За словами Кур’якова, група пішла на 50 метрів від намету до кам'яної гряди, це природний обмежувач лавини.
Вони все зробили правильно... Але тут є друга причина, чому група була приречена. Коли вони розвернулися, вони намет не побачили. Видимість була 16 метрів. Вони відійшли на 50,
– пояснив Андрій Кур’яков.
Альпіністи просто не змогли знайти свій намет через сніг та погану видимість.
Співробітники прокуратури РФ провели експеримент, який підтвердив, що в таких умовах намет неможливо знайти, навіть якщо знати, в якому напрямку він рощташований.
Тоді температура повітря була у межах від -40 до -45 градусів морозу, тож туристи просто замерзли.
Кур’яков вважає, що група Дятлова "героїчно боролася" і не панікувала, але шансів врятуватися у таких обставинах у них не було.
Що відомо про загибель групи Дятлова?9 альпіністів під керівництвом Ігоря Дятлова здійснювали лижний похід по Уралу та загадково загинули 2 лютого 1959 року в Свердловській області. 6 туристів людей померли від охолодження, ще у 3 – виявили переломи. Розслідування в 1959 році з’ясувало, що альпіністів згубила стихійна сила, подолати яку люди були не в змозі.
Цікаво, що кримінальна справа була засекречена до 1970-х років, а Генпрокуратура взялася за розслідування через 60 років у зв’язку зі зверненнями від родичів загиблих, інтересом ЗМІ і суспільства.