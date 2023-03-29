Уголовное производство было открыто относительно нарушения правил обращения с оружием. Об этом рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
Раньше В учебном центре на Черниговщине погибли 4 военных
Такие дела нуждаются в тишине
Следователи уже собрали всю необходимую информацию, но обнародовать некоторые детали не могут.
Следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд,
– отметила Сапьян.
Она отметила, что продолжаются экспертизы и досудебное расследование. Отдельно она подчеркнула, что уголовные дела в отношении наших военных любят тишину.
Что известно о гибели военных
- 19 марта сообщили, что печальный инцидент произошел на Черниговщине в 169-м учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого. Там погибли 4 военных.
- ГБР предварительно установило, что во время штатных стрельб сдетонировал снаряд. Открыли дело.
- Тела 4 военнослужащих направили в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.
Напомним, 169-й учебный центр "Десна" – это военная часть ВСУ. Она специализируется на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск и подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Часть расположена в одноименном поселке Черниговской области.