Уголовное производство было открыто относительно нарушения правил обращения с оружием. Об этом рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Раньше В учебном центре на Черниговщине погибли 4 военных

Такие дела нуждаются в тишине

Следователи уже собрали всю необходимую информацию, но обнародовать некоторые детали не могут.

Следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд,

– отметила Сапьян.

Она отметила, что продолжаются экспертизы и досудебное расследование. Отдельно она подчеркнула, что уголовные дела в отношении наших военных любят тишину.

Что известно о гибели военных

19 марта сообщили, что печальный инцидент произошел на Черниговщине в 169-м учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого. Там погибли 4 военных.

ГБР предварительно установило, что во время штатных стрельб сдетонировал снаряд. Открыли дело.

Тела 4 военнослужащих направили в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.

Напомним, 169-й учебный центр "Десна" – это военная часть ВСУ. Она специализируется на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск и подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Часть расположена в одноименном поселке Черниговской области.