Гибель украинских альпинистов в Словакии: появились подробности и фото

В Словакии погибли два украинских альпиниста – 67-летний инструктор Владимир Михалко и 30-летняя Ирина Скрылева. Произошла трагедия ночью 28 ноября в районе Высоких Татр при спуске с вершины.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал инструктор и представитель Федерации альпинизма и скалолазания Киева Александр Кашель.

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Он отметил, что в целом было 4 отряда и в каждом около 6 человек. Они уже вернулись с маршрутов и находятся в горном приюте высокогорной зоны – там, где базировались сборы.

Тела спасатели транспортировали и сейчас они в морге в городе Новый Смоковец. Доступ к ним только через полицию. Это было учебно-тренировочное восхождение и в этот день были плохие погодные условия. Сейчас мы ждем свидетелей событий. Когда люди спустятся, тогда будет четкая информация,

– отметил инструктор.

Он добавил, что уже собирают средства в помощь близким погибших.