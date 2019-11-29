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      Гибель украинских альпинистов в Словакии: появились подробности и фото

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      Украинские альпинисты погибли / TASR / Оливер Ондрас

      В Словакии погибли два украинских альпиниста – 67-летний инструктор Владимир Михалко и 30-летняя Ирина Скрылева. Произошла трагедия ночью 28 ноября в районе Высоких Татр при спуске с вершины.

      Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал инструктор и представитель Федерации альпинизма и скалолазания Киева Александр Кашель.

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      Он отметил, что в целом было 4 отряда и в каждом около 6 человек. Они уже вернулись с маршрутов и находятся в горном приюте высокогорной зоны – там, где базировались сборы.

      Тела спасатели транспортировали и сейчас они в морге в городе Новый Смоковец. Доступ к ним только через полицию. Это было учебно-тренировочное восхождение и в этот день были плохие погодные условия. Сейчас мы ждем свидетелей событий. Когда люди спустятся, тогда будет четкая информация,
      – отметил инструктор.

      Он добавил, что уже собирают средства в помощь близким погибших.

       

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Спорт Новости Украины Чрезвычайное происшествие Жертвы Словакия
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