Украинские альпинисты погибли в горах Словакии: фото

В Словакии 28 ноября погибли 2 украинских альпинистов – инструктор Владимир Михалко и Ирина Скрилева.

Несчастный случай произошел на спуске с горы Видлова башня (высота – 2522 метра) в словацких Татрах (часть Карпат). Факт гибели украинцев подтвердили местные спасатели, обстоятельства выясняются, сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

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"Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работы. Попробуют завтра (29 ноября) транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, дом Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент. Все подробности позже", – прокомментировал поисковую операцию альпинист Александр Кашель.



Комментарий альпиниста о поисках погибших украинцев