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      Украинские альпинисты погибли в горах Словакии: фото

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      Украинские альпинисты погибли в словацких Татрах / Коллаж 24 канала

      В Словакии 28 ноября погибли 2 украинских альпинистов – инструктор Владимир Михалко и Ирина Скрилева.

      Несчастный случай произошел на спуске с горы Видлова башня (высота – 2522 метра) в словацких Татрах (часть Карпат). Факт гибели украинцев подтвердили местные спасатели, обстоятельства выясняются, сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

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      "Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работы. Попробуют завтра (29 ноября) транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, дом Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент. Все подробности позже", – прокомментировал поисковую операцию альпинист Александр Кашель.

      загибель альпіністи українці Словаччина
      Комментарий альпиниста о поисках погибших украинцев

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Словакия Жертвы Карпаты Чрезвычайное происшествие
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