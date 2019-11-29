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      Українські альпіністи загинули у горах Словаччини: фото

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      Українські альпіністи загинули у словацьких Татрах / Колаж 24 каналу

      У Словаччині 28 листопада загинули 2 українських альпіністів – інструктор Володимир Михалко та Ірина Скрильова.

      Нещасний випадок стався на спуску з гори Відлова вежа (висота – 2522 метри) у словацьких Татрах (частина Карпат). Факт загибелі українців підтвердили місцеві рятувальники, обставини з'ясовуються, повідомили у Федерації альпінізму і скелелазіння України.

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      "Вийшов загін в 14 осіб місцевих рятувальників. Погода не льотна. Зараз через складні умови рятувальний загін припинив роботи. Спробують завтра (29 листопада) транспортувати. Решта учасників повертаються на місце базування, хату Замковськєго. Зв'язок з ними відсутній в даний момент. Всі подробиці пізніше", – прокоментував пошукову операцію альпініст Олександр Кашель.

      загибель альпіністи українці Словаччина
      Коментар альпініста про пошуки загиблих українців

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Спорт Жертви Словаччина Надзвичайні ситуації Карпати
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