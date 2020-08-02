Идея создать колесные диски, которые не боятся повреждений давно не дает покоя конструкторам. Но, похоже, решение найдено.

Производитель шин Michelin и компания Maxion Wheels разработали диски под названием Acorus, которые создали специально для беспилотных шаттлов Navya Autonom Cab. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

Интересно Rolls-Royce выпустил эксклюзивные купе с тайным посланием: уникальные фото, видео

Acorus – это фактически гибкий диск, который способен возвращать себе первоначальную форму после деформации. Самое главное – для него можно использовать обычные шины, даже с меньшим дорожным профилем. Ведь диск умеет рассеивать энергию удара, уберегая таким образом резину от повреждения. Вместе с тем, Acorus уменьшает удары от ям, которые чувствуют пассажиры.



Гибкий диск / Фото MotorGlobe

Гибкое колесо с технологией Michelin Acorus состоит из основной жесткой алюминиевой части, подобной простому колесу, и двух резиновых фланцев, которые как раз и амортизируют удар. Вероятно, такой диск станет доступным и для обычных легковых авто.

Также в выпуске:

Британский Jaguar готовится похоронить малоуспешные модели XF и XE и заменить их впоследствии одним седаном или даже хэтчбеком.

Либо будет гоняться за китайской командой Nio и займет место пилота в болидах марки в 6 последних гонках сезона 2019-2020 Формулы E.

Смотрите видео программы "Авто 24":