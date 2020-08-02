Ідея створити колісні диски, які не бояться пошкоджень давно не дає спокою конструкторам. Але, схоже, рішення знайдено.

Виробник шин Michelin та компанія Maxion Wheels розробили диски під назвою Acorus, які створили спеціально для безпілотних шатлів Navya Autonom Cab. Про це йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Acorus – це фактично гнучкий диск, який здатен повертати собі початкову форму після деформації. Найголовніше – для нього можна використовувати звичайні шини, навіть з меншим дорожнім профілем. Адже диск вміє розсіювати енергію удару, вберігаючи таким чином гуму від пошкодження. Разом з тим, Acorus зменшує удари від ям, які відчувають пасажири.



Гнучкий диск / Фото MotorGlobe​

Гнучке колесо з технологією Michelin Acorus складається з основної жорсткої алюмінієвої частини, подібної простому колесу, і двох гумових фланців, які якраз і амортизують удар. Ймовірно, такий диск стане доступним і для звичайних легкових авто.

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