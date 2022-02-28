Весь мир наказывает Россию за коварное и преступное нападение на Украину. Российские оккупанты постепенно становятся изгоями во всем мире и приближаются к режиму изоляции.

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Санкции могут меняться

Как рассказали в Государственном департаменте США, санкционный режим против России может меняться. Все будет зависеть от действий агрессора на территории Украины.

Эти экономические меры обусловят давление на российскую экономику, чтобы положить конец конфликту. Если так произойдет, эти меры будут соответственно калиброваться. Если этого не произойдет, если Россия продолжит эскалацию ситуации, эти меры также изменятся соответственно,

– заверил представитель госдепа Нед Прайс.

Также он добавил, что санкции не являются самоцелью, а выполняют роль большого рычага влияния на действия России в отношении Украины.