Увесь світ карає Росії за підступний та злочинний напад на Україну. Російські окупанти поступово стають вигнанцями в усьому світі та наближаються до режиму ізоляції.
Цікаво Президенти 8 країн виступили за оперативний вступ України в ЄС: перелік
Санкції можуть змінюватися
Як розповіли у Державному департаменті США, санкційний режим проти Росії може змінюватися. Усе буде залежати від дій агресора на території України.
Ці економічні заходи зумовлять тиск на російську економіку, щоб покласти край конфлікту. Якщо так станеться, ці заходи відповідно калібруватимуться. Якщо цього не станеться, якщо Росія продовжить ескалацію ситуації, ці заходи також зміняться відповідно,
– запевнив представник держдепу Нед Прайс.
Також він додав, що санкції не є самоціллю, а виконують роль великого важеля впливу на дії Росії щодо України.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!