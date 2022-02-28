Увесь світ карає Росії за підступний та злочинний напад на Україну. Російські окупанти поступово стають вигнанцями в усьому світі та наближаються до режиму ізоляції.

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Санкції можуть змінюватися

Як розповіли у Державному департаменті США, санкційний режим проти Росії може змінюватися. Усе буде залежати від дій агресора на території України.

Ці економічні заходи зумовлять тиск на російську економіку, щоб покласти край конфлікту. Якщо так станеться, ці заходи відповідно калібруватимуться. Якщо цього не станеться, якщо Росія продовжить ескалацію ситуації, ці заходи також зміняться відповідно,

– запевнив представник держдепу Нед Прайс.