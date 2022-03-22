72-метровая яхта "Axioma" вошла в порт Гибралтара под мальтийским флагом. После того, как она была пришвартована, на нее был наложен арест.

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Правительство Гибралтара подтвердило в своем заявлении, что "Axioma" прибыла в порт после того, как запросила разрешение на вход, и "было подтверждено, что в Верховном суде Гибралтара был произведен арест по запросу ведущего международного банка". При этом в сообщении не уточнили, касаются ли претензии кредиторов судна или владельца судна.

Официально яхта принадлежит холдинговой компании Британских Виргинских островов под названием Pyrene Investments. Однако в ходе расследования Международного консорциума журналистов в рамках Panama papers было установлено, что Пумпянский является бенефициаром холдинга.

Дмитрий Пумпянский является собственником и главой российского мирового производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли TMK (Трубная металлургическая компания). Он попал под санкции Великобритании и ЕС, наложенные на российских олигархов после вторжения России в Украину.