"Гибридные герои": за что наемники "Вагнера" гибнут в Сирии

Уже трижды за неполный месяц российские наемники из так называемой частной военной компании "Вагнера" попадают в Сирии под сокрушительные удары. Сотни ее членов погибли и получили ранения. За что бьются и погибают в далеком краю "дикие гуси" из России и захваченных украинских территорий? Что они делают в Сирии после того, как Путин уже дважды (весной 2016 и зимой 2017) провозгласил свою победу?

В общем, это само собой удивительно: провозглашать русскую победу в Сирии стало для Кремля своеобразной глупой традиции. "Победили" полтора года назад, якобы покинули страну, и вдруг – "победили" еще раз. Или забыли кого-то убить, или же просто решили, что "можем повторить"? А когда провозгласят победу в третий раз, то, наверное, российские войска, которые оттуда вывели, там же и добьют окончательно?

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Напомним, что впервые, в 2016 году, Путин заявил, что "ситуация в борьбе с международным терроризмом стала переломной при участии российских военных, они завладели инициативой по всем направлениям". Во второй раз он сообщил, что "задача борьбы с боевиками блестяще решена". Оба раза министр обороны РФ (или лучше нападения) Шойгу отрапортовал о выводе российских солдат из Сирии.

"Наша песня хороша, начинай сначала". Что же, кремлевские бонзы давно перестали следить за собственными словами – главное, чтобы они звучали звонко и победно. Чтобы мир слышал: Россия – мировая держава, главная миротворческая сила на Ближнем Востоке, без которой в этом регионе и комар не пискнет.

"Псы войны" или "дикие гуси"?

Как первое, так и второе название закрепилось за наемниками уже давно. "Дикими гусями" называли себя ирландские наемники с начала XVII века – их первый поход датирован 1607 годом. Поскольку они завоевали репутацию лучших наемников Европы – другие тоже начали себя так называть, украв "торговую марку" и пытаясь "закосить" под ирландцев, чтобы набить себе цену.

Что касается "псов войны" – то это название немного искусственное: оно впервые прозвучала в трагедии Шекспира "Юлий Цезарь". Так назывались наемники в средневековой Британии, и определение это "позаимствовал" в названии своего романа Фредерик Форсайт – он увидел наемников "в работе", когда работал корреспондентом в Африке. Его герои – наемники, которые в начале 1970-х совершают переворот в одной из африканских стран и устанавливают марионеточный режим. Их хозяев интересует не столько политика, сколько контроль над платиновыми приисками этой страны.

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Именно такая же ситуация складывается сегодня в Сирии: наемники из ЧВК Вагнера бьются за интересы "повара Путина" Пригожина: за лакомый кусок нефтяного "пирога". Российская стратегия, завязанная на сирийском диктаторк Асаде, построенная на том, чтобы боевыми действиями поднять мировую цену на то, что Россия привыкла продавать – нефть. За сохранении президентского кресла под своей задницей Асад радостно расплачивается нефтяными концессиями с российскими "друзьями".

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", финансировал не только российскую"фабрику троллей", но и военные операции наемников "Вагнера" в Сирии

Смерть за проценты

Война в Сирии продолжается уже восьмой год. Сотни тысяч человек погибли, миллионы стали беженцами. Только за шесть последних недель в Восточной Гуте и Идлибе были ранены и умерли более тысячи детей.

Как это всегда бывает во время гражданской войны с иностранным участием, страна является разделенной на зоны влияния: проасадовских боевиков, асадовских солдат, курдов, международной коалиции во главе с США, турок, исламистов и тому подобное. Россия и Иран контролируют 55% сирийской территории, которые лицемерно называют "процветающей Сирией" – по их планам, именно она должна стать центром восстановления страны. Остальные 45% поделены между другими политическими силами и группировками. Все понимают, что территория означает воздействие, поэтому все за неё воюют, пытаясь расширить свои зоны контроля. Западные дипломаты отмечают:

Сейчас каждый клочок земли может дать дополнительный козырь на предстоящих переговорах по политическому урегулированию.

Если добавить к этому напряжение и разногласия, которые существуют между отрядами сирийской оппозиции (которые можно описать одним вопросом: "Кто главный?"), а также конфликты внутри различных курдских группировок – можно себе представить, кака пестрая ткань накрыла на данный момент Сирию. Столь пестрая, что сейчас точно и не ответишь – кто против кого воюет и кто с кем дружит. На этом фоне и было решено отдать приказ российским наемникам атаковать территорию, которую контролирует международная коалиция во главе с США – чтобы "отжать" вполне конкретные, экономически ценные объекты – нефтяные вышки и нефтеперерабатывающий комбинат.

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Российская корпорация "Евро Полис", связанная с "путинским поваром" Евгением Пригожиным, получает от сирийской государственной нефтяной компании 25% нефти и газа, добываемых на контролируемой Асадом территории. "Разгромленная группировка российских военных, которая пыталась захватить нефтяной район в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, скорее всего, делало это для олигарха Евгения Пригожина, который собирался добывать там сырье", – считает российский политолог Игорь Эйдман. Ранее аналитик замечал следующее:

За пригожинскую нефть погибают на чужбине российские военные, именно за это льется русская кровь в тысячах километров от Родины.

"Ихтаместь"

ЧВК – это такие российские солдаты, о которых Минобороны РФ ничего не хочет знать. Наемники. "Псы войны". Граждане России или украинскиу коллаборационисты с захваченных Россией территорий Украины – они прибыли в Сирию, чтобы умереть за деньги. Они есть в реальности, но их нет официально. Их не существует для Родины – формально наемники не могут быть солдатами российской армии, они вне закона. Признать их не может ни Кремль, ни Минобороны, ни сам главнокомандующий, "отец родной", который так любит провозглашать свои мнимые победы. Даже, если они все погибнут – ни одного из них не признают: международные законы запрещают государствам пользоваться услугами наемников и любое государство, которое их признает, окажется под санкциями. В российском случае – дополнительными к тем, которые уже существуют и были наложены на Россию за военную агрессию против Украины и захвата Крыма.

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То есть, с точки зрения международного – и российского! – закона, эти люди являются опасными преступниками. При этом двое руководителей "Вагнера" ​​получили звание Героев России за взятие сирийской Пальмиры, еще десятка два имеют за это ордена и медали РФ. То есть, все эти награды получили преступники – люди, которых нет ни в одном официальном списке российского Минобороны. Вот такие чудеса ...

Наемники "Вагнера" – это военные, которых официально не существует на бумаге, и преступники, которые получают награды из рук Путина за успешно осуществленные операции в разных странах

Некоторые фирмы наемников имеют право на существование – если они подписывают частные контракты, да еще и очень ограниченные: они выполняют охранные или миротворческие функции, они имеют право работать инструкторами и "посредниками" между враждебными сторонами. Единственным выходом из ситуации для России было бы безотлагательный вывод остатков "вагнеровцев" из Сирии – но, поскольку "ихтамнет", то и выводить их как-то неудобно. Сказать же "ихтаместь" – означает нарушение международных законов и новые санкции.

А о том, что наемники таки есть, их родные узнают обычно постфактум. Матерям и женам звонят незнакомые мужчины и безразлично сообщают, что тела их сыновей и мужей будут доставлены туда-то и туда-то, можете забрать. Большинство из них вообще не знают, куда уехал муж или сын – или говорят, что не знают, потому что такое "поехал в Сирию или на Донбасс на строительство" – известно в России сейчас уже всем и каждому.



О том, что наемники "Вагнера" воевали в Сирии, их родным рассказывают уже после смерти бойцов. Путин же не спешит объявлять траур по своим "незаконными" солдатами. На фото могила Михаила Нефедова, бойца ЧВК "Вагнера", который погиб в Сирии в начале 2017

На сегодня, наемниками становятся вовсе не ветераны спецназа, не прежние десантники и другие романтично грубые фигуры: большинство "вагнеровцев", напротив, как можно узнать из биографий погибших, были или ограниченно способными к военной службе, или вообще не держали оружие в руках. То есть, в целом – это были несчастные придурки, которые не знали армейской службы, и не разбирались в звездах на погонах – именно так, без знаков, они и шли на сирийскую и украинские земли, получая только по жетону с четырехзначными номерами (армейские в России – шестизначные ), по автомату или гранатомету ... и вперед, в бой за ... за Родину? Да ладно тебе...

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Тайна Полишинеля

Эта призрачная недоармия, состоящая примерно из двух тысяч наемников, действует в Сирии с 2015 года. Аналитики считают, что ее бойцов готовит и вооружает российское Минобороны, чтобы они отстаивали российские интересы и поддерживали сирийское правительство так же, как раньше поддерживали марионеточные "правительства" оккупированных частей украинских Донетчины и Луганщины.

Это подразделение с позывным "Вагнер", которым руководит подполковник запаса Дмитрий Уткин (кавалер российского ордена Мужества, очередной друг Путина, Пригожина и еще и большой поклонник Гитлера), собрал очень разнообразную публику. Его представители – как ветераны настоящих и "гибридных" войн, так и "вислоухие салаги" – люди, которые не нашли себя в мирной жизни. Чтобы не чувствовать себя неудачниками, им нужен автомат в руках и возможность убивать без страха наказания. Их за это награждают какими-то жестяными медальками ЧВК, они считают, что совершают подвиги ... правда, рассказывать о них им запрещают даже под "стопарь" на кухне. Правду о них знают только те, кто выжил рядом. Это – "гибридные герои".

Имя твое неизвестно, подвига твоего не было, ты у нас не служил.

Однако, 7 февраля 2018 года про подпольное подразделение стали разговаривать слишком громко. Напомним: в тот день коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственных силах в Сирии. Это произошло после того, как отряд, состоящий примерно из трех батальонных групп (более 700 бойцов), атаковал позиции курдов, союзников США. Вместе с американскими самолетами, боевыми вертолетами и артиллерией, курды практически истребили всю российскую группировку. Понятно, что официально эта информация не подтверждалась и даже сейчас в России рассказывают о "11 погибших россиянах", утверждая, что это были какие-то непонятные "сирийские ополченцы".

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На самом деле, это были сотни наемников из ЧВК "Вагнера". Так сирийская армия, и без того не очень храбрая, после нескольких лет непрерывных боев практически потеряла боеспособность и накопила усталость – она ​​пока не способна вести боевые действия самостоятельно. Вместо нее в Сирии воюют иранские "советники", российские "ихтамнеты" и ... наемники ЧВК "Вагнера".

Именно они взяли на себя невеселую роль настоящего пушечного мяса – как решая какие-то задачи самостоятельно (как во время захвата Пальмиры в 2016 году), так и играя роль авангарда, за которым шли "официальные" российские солдаты. Одной из таких задач и была попытка отбить нефтяные и нефтеперерабатывающие сооружения на левом берегу реки Евфрат. Скорее всего, "вагнеровцам" пообещали быструю и легкую победу. И то противодействие, которое их ожидало, стало для них страшной неожиданностью – но не только для них, но и для российских генералов, которые отдают приказы. Официальной позиции Кремля нет, Минобороны молчит и только родственники погибших подтверждают смерть бойцов.

То есть, российские власти пытаются скрыть от собственных граждан гибель наемников, которых уничтожили американские беспилотники и самолеты в зоне контроля коалиции, и ни словом не обмолвились о том, кто же вообще несет ответственность за операции "Вагнера" ​​в Сирии. Иначе говоря, Путин и его компания покрывают собственное беззаконие. В стране, где действует диктатура, действует и соответствующая логика: "Если есть приказ черное называть белым, то так и скажем – начальству виднее".

То, что наемника посылают на смерть, понятно: сам знал, куда уехал. Но случается, если он вдруг остается жив и возвращается домой? Опять же – никакой защиты у него нет. Если гражданин РФ принимал участие в военных операциях, вернулся в Россию и факт получения им денег был доказан – он должен быть осужден. Именно таким образом ФСБ заставляет их молчать, угрожая забрать деньги и начать уголовное дело по статье о наемничестве.

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"Псы войны" гибнут не только за деньги. На сайте так называемого "Балтийского казачего союза" есть информация о гибели Логинова Владимира Николаевича, сотника казачьего хутора "Прегольский":

Сотник Владимир погиб в неравном бою 7 февраля 2018 года, в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Погиб, героически защищая на дальних подступах нашу Родину от нашествия взбесившихся варваров. Вечная память Казаку Владимиру, который погиб за Родину, Казачество и веру Православную.

Можно сказать – на ооочень дальних подступах ...

По мнению российского политолога Константина Эггерта, сейчас в России существует полноценная индустрия наемничества. Это большой незаконный бизнес с участием государства. Эта индустрия "обрабатывает" целый пласт недовольных жизнью мужчин из депрессивных регионов. Таким образом, российская власть не только решает свои милитаристские проблемы "на дальних подступах", но и вычищает "сволочь" из собственных городов и поселков – особенно это касается отбросов, которые уже успели "нюхнуть крови" в захваченных украинских регионах – их точно надо держать подальше от России и "утилизировать", чтобы не натворили беды там, где не надо.

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