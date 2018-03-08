13:01
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Зачем Кремлю ЧВК "Вагнера": объяснение российского адвоката

431 Читати новину українською
Зачем Кремлю ЧВК
Зачем Кремлю ЧВК "Вагнера" / ukrinform.ua

Частные военные компании в России создаются для реализации интересов власти, но руками лиц, которые формально не имеют к ней никакого отношения.

Такое мнение высказал российский адвокат Марк Фейгин, передает "Обозреватель".

"ЧВК "Вагнер" – это не частная военная компания, как мы привыкли это воспринимать. По сути, это тот же армейское подразделение Минобороны, прежде всего, ГРУ", – отметил он.

Читайте также: Вытаскивают глаза ложками, – боец ​​"Вагнера"​​ о зверствах "коллег" на Донбассе

По словам Фейгина, в ЧВК набирают экс-военных, и не только, а сами категории допуска в компании снижены. Кроме того, в России такие компании не имеют никакого правового регулирования деятельности сферы.

Они очень ограничены в сфере своих занятий. Они занимаются охраной объектов, бодигардингом, разминированием – то есть вещами, которые сопровождают военные операции, но не самими военными операциями. Ни одна ЧВК не штурмует города и нефтебазы,
– пояснил адвокат.

Но частные военные компании являются очень ценными для Кремля. Благодаря ЧВК власть осуществляет теракты в ее интересах. И за эти операции никто из Кремля не несет ответственности.

"Власть пытается избежать каких-либо претензий относительно гибели российских граждан в различных точках, ведь человек сам подписал контракт, и добровольно поехал", – говорит Фейгин.

Кроме того, существованием ЧВК существенно упрощен правовой аспект – они могут ехать в любую горячую точку мира и для этого не нужно иметь решение Совета федерации или указа президента.

ЧВК используются исключительно как живое мясо. Это люди, которых можно бросать, не заботясь о последствиях, в рискованные авантюрные дела, например, как операция на линии разграничения по Евфрату. Для таких авантюрных целей и существует ЧВК "Вагнер",
– подытожил он.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.

Теги: Новости Украины Новости России Война в Сирии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
2
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 988
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
413
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1043
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2404
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук