Зачем Кремлю ЧВК "Вагнера": объяснение российского адвоката

Частные военные компании в России создаются для реализации интересов власти, но руками лиц, которые формально не имеют к ней никакого отношения.

Такое мнение высказал российский адвокат Марк Фейгин, передает "Обозреватель".

"ЧВК "Вагнер" – это не частная военная компания, как мы привыкли это воспринимать. По сути, это тот же армейское подразделение Минобороны, прежде всего, ГРУ", – отметил он.

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По словам Фейгина, в ЧВК набирают экс-военных, и не только, а сами категории допуска в компании снижены. Кроме того, в России такие компании не имеют никакого правового регулирования деятельности сферы.

Они очень ограничены в сфере своих занятий. Они занимаются охраной объектов, бодигардингом, разминированием – то есть вещами, которые сопровождают военные операции, но не самими военными операциями. Ни одна ЧВК не штурмует города и нефтебазы,

– пояснил адвокат.

Но частные военные компании являются очень ценными для Кремля. Благодаря ЧВК власть осуществляет теракты в ее интересах. И за эти операции никто из Кремля не несет ответственности.

"Власть пытается избежать каких-либо претензий относительно гибели российских граждан в различных точках, ведь человек сам подписал контракт, и добровольно поехал", – говорит Фейгин.

Кроме того, существованием ЧВК существенно упрощен правовой аспект – они могут ехать в любую горячую точку мира и для этого не нужно иметь решение Совета федерации или указа президента.

ЧВК используются исключительно как живое мясо. Это люди, которых можно бросать, не заботясь о последствиях, в рискованные авантюрные дела, например, как операция на линии разграничения по Евфрату. Для таких авантюрных целей и существует ЧВК "Вагнер",

– подытожил он.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.