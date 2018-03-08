Навіщо Кремлю ПВК "Вагнера": пояснення російського адвоката

Приватні військові компанії у Росії створюються для реалізації інтересів влади, але руками осіб, які формально не мають до неї жодного стосунку.

Таку думку висловив російський адвокат Марк Фейгін, передає "Обозреватель".

"ПВК "Вагнер" – це не приватна військова компанія, як ми звикли це сприймати. По суті, це той же армійський підрозділ Міноборони, перш за все, ГРУ", – зазначив він.

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За словами Фейгіна, у ПВК набирають екс-військових, і не тільки, а самі категорії допуску у компанію знижені. Окрім того, у Росії такі компанії не мають жодного правового регулювання діяльності сфери.

Вони дуже обмежені в сфері своїх занять. Вони займаються охороною об'єктів, бодігардінгом, розмінуванням - тобто речами, які супроводжують військові операції, але не самими військовими операціями. Жодна ПВК не штурмує міст і нафтобаз,

– пояснив адвокат.

Та приватні військові компанії є дуже цінними для Кремля. Завдяки ПВК влада здійснює теракти, які в її інтересах. І за ці операції ніхто з Кремля не несе відповідальності.

"Влада намагається уникнути будь-яких претензій щодо загибелі російських громадян у різних точках, адже людина сама підписала контракт, і добровільно поїхала", – говорить Фейгін.

Крім того, існуванням ПВК суттєво спрощено правовий аспект – вони можуть їхати у будь-яку гарячу точку світу і для цього не потрібно мати рішення Ради федерації чи указу президента.

ПВК використовуються виключно як живе м'ясо. Це люди, яких можна кидати, не піклуючись про наслідки, в найризикованіші авантюрні справи, наприклад, як операція на лінії розмежування по Євфрату. Для таких авантюрних цілей і існує ПВК "Вагнер",

– підсумував він.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.