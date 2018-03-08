Витягують очі ложками, – боєць "Вагнера" про звірства "колег" на Донбасі

Російський найманець, який працює у приватній війсковій компанії "Вагнер", на умовах анонімності розповів про звірства бойовиків "ЛДНР", серед яких теж є "вагнерівці".

Про це розповів один з командирів "вагнерівців" в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, ті, хто воюють у Сирії, не церемоняться, тож той, хто потрапив у полон – всеодно помре, але ще й через тортури.

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Найманці ПВК "Вагнер" забезпечували прикриття регулярних підрозділів армії ЗС РФ у боях на Донбасі та у Сирії, виконували різні доручення Москви.

За його словами, отримували потрібну інформацію з полонених і вбивали їх. Але перед тим, як отримати дані, найманці застосовували до полонених різноманітні види тортур – прострелювали якусь частину тіла, відрізали пальці, вуха, або витягували очі чайними ложками.

У мене є фахівці, які витягують (ложкою очі, – "24"). Видовище шокуюче. Беруть дві чайних ложечки, підчіпляти треба знизу і зверху, – і око висить. Його потім можна вставити назад,

– розповів він.

А щоб не потрапити в полон до терористів "Ісламської держави", пришивали гранати до бушлатів біля ключиці, щоб можна було вчасно висмикнути чеку і щоб навіть ніхто не зміг опізнати потім.

"В полон не можна потрапляти, не хочеться у помаранчевому комбінезоні приносити задоволення в ютубі. Там така війна, що не церемоняться, всі чудово розуміють, що полон – це смерть через тортури", – додав російський найманець.

До слова, троє командирів російської приватної військової компанії "Вагнер" на умовах анонімності розповіли про те, як їх бойовики воювали на Донбасі. Самі ж командири брали активну участь як у війні на Донбасі на стороні терористів, так і у війні в Сирії.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.