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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вытаскивают глаза ложками, – боец "Вагнера" о зверствах "коллег" на Донбассе

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Боец
Боец "Вагнера" о зверствах "коллег" на Донбассе / informator.news

Российский наемник, который работает в частной военной компании "Вагнер", на условиях анонимности рассказал о зверствах боевиков "ЛДНР", среди которых тоже есть "вагнеровцы".

Об этом рассказал один из командиров "вагнеровцев" в интервью "Радио Свобода".

По его словам, те, кто воюют в Сирии, не церемонятся, поэтому тот, кто попал в плен – все равно умрет, но еще и под пытками.

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Наемники ЧВК "Вагнер" обеспечивали прикрытие регулярных подразделений армии ВС РФ в боях на Донбассе и в Сирии, выполняли различные поручения Москвы.

По его словам, получали нужную информацию от пленных и убивали их. Но перед тем, как получить данные, наемники применяли к пленным разнообразные виды пыток – простреливали какую-то часть тела, отрезали пальцы, уши, или вытаскивали глаза чайными ложками.

У меня есть специалисты, которые вытаскивают (ложкой глаза, – "24"). Зрелище шокирующее. Берут две чайных ложечки, цеплять надо снизу и сверху, – и глаз висит. Его потом можно вставить обратно,
– рассказал он.

А чтобы не попасть в плен к террористам "Исламского государства", пришивали гранаты к бушлатам возле ключицы, чтобы можно было вовремя выдернуть чеку и чтобы даже никто не смог опознать потом.

"В плен нельзя попадать, не хочется в оранжевом комбинезоне приносить удовольствие в ютубе. Там такая война, что не церемонятся, все прекрасно понимают, что плен – это смерть под пытками", – добавил российский наемник.

К слову, трое командиров российской частной военной компании "Вагнер" на условиях анонимности рассказали о том, как их боевики воевали на Донбассе. Сами же командиры принимали активное участие как в войне на Донбассе на стороне террористов, так и в войне в Сирии.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе в рядах боевиков в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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