Сирийская группировка заявляет, что она подбила российский Ан-26

Сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" взяла на себя ответственность за падение Ан-26, на борту которого находились российские военные.

В результате катастрофы российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 военнослужащих, среди них были и бойцы ЧВК "Вагнер" и российский генерал.

Сирийская группировка "Джейш аль-Ислам" заявляет, что это она подбила транспортный самолет Ан-26 с российскими военными на борту, передает Inforesist со ссылкой на ливанское издание Ad-Diyar.

Читайте также: Падение самолета Ан-26 в Сирии: на борту были военные и бойцы "Вагнера"

В заявлении группировки "Джейш аль-Ислам" указано, что сирийцы открыли по самолету огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли.

По словам представителей группировки, уничтожение самолета Ан-26 стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте, где были убиты более 800 человек.

Напомним, 6 марта российский транспортный самолет Ан-26 при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился.

По словам очевидца, транспортный самолет Минобороны России при заходе на посадку резко повело в сторону.