Оторвалось крыло, – очевидец рассказал подробности крушения Ан-26 в Сирии

Транспортный самолет Минобороны России, потерпевший катастрофу в Сирии, при заходе на посадку его резко повело в сторону.

Об этом рассказал очевидец катастрофы российского Ан-26, сообщает Telegram канал WarGonzo.

"Самолет при заходе на посадку резко повело в сторону, где-то через секунд семь его развернуло назад, затем он резко начал терять высоту, при ударе о землю судно перевернулось и оторвалось крыло, оно влетело в теплицу местных жителей, сам самолет дальше тянуло по земле, пожар вспыхнул мгновенно", – говорит свидетель инцидента.

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Местные жители добавляют, что видели, как пилот при падении пытался как можно дальше отвести самолет от населенного пункта, направив самолет в цитрусовые плантации. Благодаря этому удалось избежать большего количества жертв.

16 тел погибших в авиакатастрофе в Сирии найдены целыми. Их можно опознать сразу. Другие тела разорваны,

– говорится в сообщении.

На месте крушения самолета удалось найти "черный ящик", его забрали на базу в Хмеймим.

Напомним, 6 марта российский транспортный самолет Ан-26 при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился.

В результате катастрофы российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 39 военнослужащих, среди них были и бойцы ППК "Вагнер". Среди погибших мог быть российский генерал.