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Відірвалося крило, – очевидець розповів подробиці падіння Ан-26 у Сирії

2004 Читать новость на русском
Падіння Ан-26 у Сирії
Падіння Ан-26 у Сирії / Фото з відкритих джерел

Транспортний літак Міноборони Росії, який зазнав катастрофи у Сирії, під час заходу на посадку різко повело у бік.

Про це розповів очевидець катастрофи російського Ан-26, повідомляє Telegram-канал WarGonzo.

"Літак при заході на посадку різко повело в бік, десь через секунд сім його розвернуло назад, потім він різко почав втрачати висоту, при ударі об землю судно перевернулося і відірвалося крило, воно влетіло в теплиці місцевих жителів, сам літак далі тягнуло по землі, пожежа спалахнула миттєво", – каже свідок інциденту.

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Місцеві жителі додають, що бачили, як пілот під час падіння намагався якомога далі відвести літак від населеного пункту, скерувавши літак у цитрусові плантації. Завдяки цьому вдалося уникнути більшої кількості жертв.

16 тіл загиблих в авіакатастрофі у Сирії знайдено цілими. Їх можна опізнати відразу. Інші тіла розірвані,
– йдеться у повідомленні.

На місці аварії літака вдалось знайти "чорну скриньку", її забрали на базу у Хмеймім.

Нагадаємо, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 під час заходу на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився.

Внаслідок катастрофи російського транспортного літака Ан-26 у Сирії загинуло 39 військовослужбовців, серед них були і бійці ПВК "Вагнер". Серед загиблих міг бути російський генерал.

Теги: Війна у Сирії Новини Росії авіація Жертви Катастрофа
Джерело: 24 Канал
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