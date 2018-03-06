Падіння літака Ан-26 у Сирії: на борту були військові і бійці "Вагнера"

Внаслідок катастрофи російського транспортного літака Ан-26 у Сирії загинуло 39 військовослужбовців, серед них були і бійці ПВК "Вагнер". Серед загиблих міг бути російський генерал.

6 березня російський транспортний літак Ан-26 під час заходу на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився.

Як повідомили у Міноборони РФ, 33 пасажири та 6 членів екіпажу, які перебували на борту літака, були військовими. Усі загинули.

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"Ан-26 вилетів о 13:44 з Квайреса на Хмеймім. Не долетівши 500 метрів до злітно-посадкової смуги, літак несподівано зачепив крилом занедбаний будинок, після чого різко пірнув носом вниз. Після цього машина звалилася на землю і за інерцією "з'їхала" в яр", – повідомляє Telagram-канал Mash.

Рятувальники шукають тіло командира майора Смирнова, який мав повний список тих, хто перебував на борту. Окрім того, російські ЗМІ повідомляють, що міг загинути генерал-майор ЗС РФ Єремєєв В. В. Іnforesist з посиланням на журналіста Семена Пегова зазначає, що серед загиблих були й бійці ПВК "Вагнер".

Попередня версія падіння літака – помилка пілотування.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі і в Сирії на боці Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.