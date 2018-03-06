Російський літак розбився у Сирії: загинуло 32 людини
При заході на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26.
Цю інформацію вже підтверджують Міноборони Росії, пише "Интерфакс".
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За їхніми даними на борту перебувало 26 пасажирів та 6 членів екіпажу. Ніхто не вижив.
У відомстві зазначили, що літак не був збитий, а причиною катастрофи могла стати технічна несправність
Для розслідування авіакатастрофи Ан-26 вже створено спеціальну комісію.
Як пише видання "РИА Новости", катастрофа сталась приблизно о 14:00 за київським часом за 500 метрів до злітно-посадкової смуги авіабази Хмеймім.
Хто сам перебував на борту, поки не повідомляється.
Нагадаємо, менше місяця тому, 11 лютого у Росії сталась катастрофа з пасажирським літаком Ан-148, що виконував рейс з Москви в Орськ. Він розбився в Підмосков'ї. На борту перебувало 65 пасажирів та 6 членів екіпажу. Не вижив ніхто.