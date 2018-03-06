З'явилася розшифровка запису розмови пілотів АН-148 перед падінням під Москвою
У мережі опубліковано розшифровку запису бортового самописця АН-148, зроблену за секунди до авіакатастрофи, що забрала життя 71 людини.
Розшифровку розмови опублікував телеканал "78".
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"АН-148 "Саратовских авіаліній", що зазнав катастрофи в Підмосков'ї, не повинен був взагалі підніматися в небо. Про це знали власники авіакомпанії та пілоти. Це знання могло б врятувати 71 життя. Чому знали та мовчали — на це питання відповість слідство", – підкреслюється у матеріалі.
Крім того, за даними ресурсу, у Ан-148 датчики швидкостей почали показувати різні значення через помилку другого пілота, який забув включити підігрів цього приладу. Однак потім, "коли точку неповернення було пройдено", він запанікував і повів літак вниз замість того, щоб спробувати набрати висоту.
Командир повітряного судна (КПС)
Другий пілот (ДП)
КВС: Вгору! Ось.
ДП: Зараз-зараз.
КВС: А ти вниз..
ДП: Взагалі фігня якась!
КВС: Не, ну я так зрозумів, що ти хотів це... А ти навпаки, вниз.
ДП: Потім будемо розмовляти. Так, контролюємо все!
КВС: Все, все добре.
ДП: Все, швидкість нормалізувалася.
СИГНАЛІЗАЦІЯ: Швидкість порівняти, швидкість порівняти.
ДП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куди вниз?! Куди ти? Навіщо?! Куди?!
СИГНАЛІЗАЦІЯ: Швидкість порівняти, швидкість порівняти.
ДП: Та тому що, що хорош пи*здіти, 200 швидкість, бл*дь!
КВС: Висота! Висота! Висота!
СИГНАЛІЗАЦІЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вгору!
СИГНАЛІЗАЦІЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Все, пі**єц.
Нагадаємо, 11 лютого літак Ан-148, що виконував рейс з Москви в Орськ, розбився в Підмосков'ї, За попередніми даними, на борту було 65 пасажирів і 6 членів екіпажу. Рятувальники, які прибули на місце катастрофи, виявили рештки кількох тіл. Повідомляється, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.