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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явилася розшифровка запису розмови пілотів АН-148 перед падінням під Москвою

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Місце падіння літака Ан-148
Місце падіння літака Ан-148 / Соцмережі

У мережі опубліковано розшифровку запису бортового самописця АН-148, зроблену за секунди до авіакатастрофи, що забрала життя 71 людини.

Розшифровку розмови опублікував телеканал "78".

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"АН-148 "Саратовских авіаліній", що зазнав катастрофи в Підмосков'ї, не повинен був взагалі підніматися в небо. Про це знали власники авіакомпанії та пілоти. Це знання могло б врятувати 71 життя. Чому знали та мовчали — на це питання відповість слідство", – підкреслюється у матеріалі.

Крім того, за даними ресурсу, у Ан-148 датчики швидкостей почали показувати різні значення через помилку другого пілота, який забув включити підігрів цього приладу. Однак потім, "коли точку неповернення було пройдено", він запанікував і повів літак вниз замість того, щоб спробувати набрати висоту.

Командир повітряного судна (КПС)

Другий пілот (ДП)

КВС: Вгору! Ось.

ДП: Зараз-зараз.

КВС: А ти вниз..

ДП: Взагалі фігня якась!

КВС: Не, ну я так зрозумів, що ти хотів це... А ти навпаки, вниз.

ДП: Потім будемо розмовляти. Так, контролюємо все!

КВС: Все, все добре.

ДП: Все, швидкість нормалізувалася.

СИГНАЛІЗАЦІЯ: Швидкість порівняти, швидкість порівняти.

ДП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куди вниз?! Куди ти? Навіщо?! Куди?!

СИГНАЛІЗАЦІЯ: Швидкість порівняти, швидкість порівняти.

ДП: Та тому що, що хорош пи*здіти, 200 швидкість, бл*дь!

КВС: Висота! Висота! Висота!

СИГНАЛІЗАЦІЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вгору!

СИГНАЛІЗАЦІЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Все, пі**єц.

Нагадаємо, 11 лютого літак Ан-148, що виконував рейс з Москви в Орськ, розбився в Підмосков'ї, За попередніми даними, на борту було 65 пасажирів і 6 членів екіпажу. Рятувальники, які прибули на місце катастрофи, виявили рештки кількох тіл. Повідомляється, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.

Теги: Новини Росії авіація Катастрофа Катастрофа Ан-148 у Підмосков’ї
Джерело: 24 Канал
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