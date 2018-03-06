Появилась расшифровка записи разговора пилотов АН-148 перед падением под Москвой
В сети опубликована расшифровка записи бортового самописца АН-148, сделанная за секунды до авиакатастрофы, унесшей жизни 71 человека.
Расшифровку разговора опубликовал телеканал "78".
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"АН-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение в Подмосковье, не должен был вообще подниматься в небо. Об этом знали владельцы авиакомпании и пилоты. Это знание могло бы спасти жизни 71 человека. Почему знали и молчали — на этот вопрос ответит следствие", – подчеркивается в материале.
Кроме того, по данным ресурса, в Ан-148 датчики скоростей начали показывать разные значения из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев этого прибора. Однако потом, "когда точка невозврата была пройдена", он запаниковал и повел самолет вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту.
Командир воздушного судна (КВС)
Второй пилот (ГП)
КВС: Вверх! Вот.
ДП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз..
ДП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, что ты хотел... А ты наоборот, вниз.
ГП: Потом будем разговаривать. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ГП: Все, скорость нормализовалась.
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, сравнить скорость.
ГП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз?! Куда ты? Зачем?! Куда?!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, сравнить скорость.
ГП: Да потому что, что хорош пи*здеть, 200 скорость, бл*дь!
КВС: Высота! Высота! Высота!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Все, пи**ец.
Напомним, 11 февраля самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье, По предварительным данным, на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Спасатели, которые прибыли на место крушения, обнаружили останки нескольких тел. Сообщается, что никто из тех, кто находился на борту, не выжил.