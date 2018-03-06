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Появилась расшифровка записи разговора пилотов АН-148 перед падением под Москвой

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Место падения самолета Ан-148
Место падения самолета Ан-148 / Соцсети

В сети опубликована расшифровка записи бортового самописца АН-148, сделанная за секунды до авиакатастрофы, унесшей жизни 71 человека.

Расшифровку разговора опубликовал телеканал "78".

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"АН-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение в Подмосковье, не должен был вообще подниматься в небо. Об этом знали владельцы авиакомпании и пилоты. Это знание могло бы спасти жизни 71 человека. Почему знали и молчали — на этот вопрос ответит следствие", – подчеркивается в материале.

Кроме того, по данным ресурса, в Ан-148 датчики скоростей начали показывать разные значения из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев этого прибора. Однако потом, "когда точка невозврата была пройдена", он запаниковал и повел самолет вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту.

Командир воздушного судна (КВС)

Второй пилот (ГП)

КВС: Вверх! Вот.

ДП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз..

ДП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, что ты хотел... А ты наоборот, вниз.

ГП: Потом будем разговаривать. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ГП: Все, скорость нормализовалась.

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, сравнить скорость.

ГП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз?! Куда ты? Зачем?! Куда?!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, сравнить скорость.

ГП: Да потому что, что хорош пи*здеть, 200 скорость, бл*дь!

КВС: Высота! Высота! Высота!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Все, пи**ец.

Напомним, 11 февраля самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье, По предварительным данным, на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Спасатели, которые прибыли на место крушения, обнаружили останки нескольких тел. Сообщается, что никто из тех, кто находился на борту, не выжил.

Теги: Новости России авиация Катастрофа Катастрофа Ан-148 в Подмосковье
Источник: 24 Канал
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