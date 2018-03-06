Российский самолет разбился в Сирии: погибли 32 человека

При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26.

Эту информацию уже подтверждает Минобороны России, пишет "Интерфакс".

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По их данным, на борту находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил.

В ведомстве отметили, что самолет не был сбит, а причиной катастрофы могла стать техническая неисправность

Для расследования авиакатастрофы Ан-26 уже создана специальная комиссия.

Как пишет издание "РИА Новости", катастрофа произошла примерно в 14:00 по мск в 500 метрах до взлетно-посадочной полосы авиабазы Хмеймим.

Кто именно находился на борту, пока не сообщается.

Напомним, меньше месяца назад, 11 февраля в России произошла катастрофа с пассажирским самолетом Ан-148, выполнявшим рейс из Москвы в Орск. Он разбился в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Не выжил никто.