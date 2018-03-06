Влада Сирії розкрадає гумдопомогу для Східної Гути, – Держдеп США

Державний департамент США заявив у понеділок, 6 березня, що прибічники режиму Башара Асада розкрадають гуманітарну допомогу, призначену для Східної Гути.

Про це повідомляє інформує керівник прес-служби американського зовнішньополітичного відомства Хезер Науерт у Twitter.

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"Ми бачили повідомлення про те, що сирійський режим розкрадає гуманітарну допомогу, медикаменти і припаси. Сирія і Росія можуть зупинити це", — зазначила Науерт.

We welcome this much-needed step forward for the people of #Syria. We’ve seen reports that the Syrian regime is pilfering aid, stealing badly needed medicine and supplies. Syria and #Russia can (and must) put a stop to this! https://t.co/iLdTAX5lB4 — Heather Nauert (@statedeptspox) 5 березня 2018 р.

Вона зазначила, що США "вітають такий необхідний крок, націлений на надання допомоги народу Сирії".

Нагадаємо, що довгоочікувана допомога жителям Східної Гути нарешті прийшла. До району в передмісті Дамаска, який перебуває в облозі армії Асада, допустили перший гуманітарний конвой ООН.